شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد متنزه حلي الوطني في القنفذة بتكلفة 9.8 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه تم اعتماد مشروع متنزه حلي الوطني بمحافظة القنفذة بمساحة 6.563.484.8 متر مربع وبتكلفة 9.896.937 ريالا، وقد تسلم المقاول الموقع لبدء تنفيذ المشروع في الثالث من شهر ذي الحجة الجاري، مفيداً بأن مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً.

وأوضح الغامدي أن مشروع متنزه وادي حلي الوطني الذي سيتم تنفيذه بمحافظة القنفذة يمثل بادرة أمل لأهميته ودوره الحيوي في تحقيق جزء من تطلعات أبناء المنطقة وقياداتها ليكون بمثابة وجهة سياحية مميزة، تعزز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة الغربية على الخارطة السياحية.

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وأفاد الغامدي بأن محافظة القنفذة بموقعها المميز على الساحل الغربي للبحر الأحمر تمثل حلقة وصل بين مدن الحجاز الرئيسية عسير والباحة ومدن الساحل مكة المكرمة وجدة، فهي في منطقة متوسطة بين جدة وجازان، حيث تمتد حدودها إلى مرتفعات جبال السروات لتلامس منطقة عسير جنوباً والباحة شرقاً، وتتميز القنفذة بـ3 بيئات جغرافية تتميز كل منها عن الأخرى بعناصر بيئية متفرقة: البيئة البحرية والجزر المتناثرة في البحر، والبيئة الصحراوية الساحلية، والبيئة الجبلية التي تمتد شرقاً حتى صدر جبال السروات.

وعن أعمال المشروع، أوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي أن من أعمال المشروع تسوير كامل المتنزه بنحو أكثر من 11 كيلومترا طوليا، وإنشاء خزانات مياه للري مع توريد وتركيب مضخات الدفع والفلاتر، وتوريد وتركيب شبكات للري، ومصدر المياه في الري سيكون سد وادي حلي الذي يقع بجوار المتنزه ويبعد مسافة 300 متر، وستتم زراعة أكثر من 125 ألف شتلة من الأشجار المحلية مع أعمال الحفر للشتلات من الجهة المنفذة.

ويقع متنزه حلي الوطني في أرض شبه مستوية يخترقها وادي حلي الذي ينحدر من جبال السروات ويصب باتجاه الغرب ويتخللها عدد من الجبال والمرتفعات في الجهة الشرقية وحرات جنوب شرق حلي وحوض خصيب في الجهة الغربية، وهو يجمع بين سهول تهامة وجبال السروات، شاسع المساحة كثير القرى، يميزه واديه الذي يقسم حلي إلى نصفين شمالي وجنوبي، متعرض يأخذ مصابّه من مرتفعات جبال عسير وهو دائم الجريان وتكتنفه المزارع من جانبيه.