شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 7 حجاج بحادثة حافلة في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني ( الرياض ) باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي في الرياض حادثة سير لحافلة حجاج من الجنسية الروسية، نتج عنها 6 إصابات وحالة وفاة. وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرف العمليات تلقت بلاغاً بوجود حادثة سير لحافلة حجاج على الطريق السريع مخرج (37) فجر اليوم (الاثنين) وتم توجيه 5 فرق إسعافية مع القيادة الميدانية، ووصلت إلى الموقع خلال 11 دقيقة، حيث كانت هناك حالة وفاة و6 إصابات منها حالتان حرجتان، وتم نقلها لمستشفى الملك خالد الجامعي، فيما رفضت حالتان النقل.



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