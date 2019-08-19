محمد بن مسعود - الدمام - رُزِق مدير قسم العلاقات العامة بإدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة مطر بن خرشان السهيمي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "حسام". جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه. 19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 03:48 PM Advertisements "السهيمي" يُرزق بـ"حسام" "السهيمي" يُرزق بـ"حسام" رُزِق مدير قسم العلاقات العامة بإدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة مطر بن خرشان السهيمي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "حسام". جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه. الكلمات المفتاحية ، "السهيمي" يُرزق بـ"حسام" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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