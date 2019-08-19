، ابنته رفضت الهدايا وهذا ما طلبته.. حاج يُقلع عن التدخين خلال أدائه الفريضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 20 عاماً وتلبيةً لرغبتها.. مدير "كفى": الحج أبرز مواسم الإقلاع عن السموم

أعلن حاج عربي إقلاعه عن التدخين، وذلك خلال أدائه فريضة الحج هذا العام بالمشاعر المقدسة؛ تلبيةً لرغبة ابنته، وذلك بعد عشرين عاماً من تعاطي السجائر.

وروى قصة الحاج العربي المحاضر بجمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة إبراهيم الخزاعي حيث يقول: خلال توجه الحاج الأربعيني إلى مكة لأداء فريصة الحج طلب منه أبناؤه ألا ينسى إحضار الهدايا لهم من المشاعر المقدسة، في حين طلبت منه ابنته هدية من نوع مختلف، وهي أن يحقق لها أمنيتها ويقلع عن تدخين السجائر؛ حفاظاً على صحته وكسباً للأجر.

من جهته، أوضح مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن عيادات "كفى" بالمشاعر المقدسة وفي ساحات الحرم عالجت هذا العام 313 حاجاً من مختلف أقطار العالم، كما قدمت لهم العلاج اللازم والهدايا التذكارية.

فيما بيّن أن الحج يعد من أبرز المواسم للإقلاع عن السموم، وهو فرصة عظيمة، خصوصاً لحجاج بيت الله الحرام؛ ليكون حجهم على أكمل وجه وصفحة جديدة ناصعة البياض، سائلاً المولى أن يتقبل منهم ويردهم إلى ذويهم سالمين.