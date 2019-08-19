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نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامج "تهيئة المعلمات الجديدات" للعام الدراسي 1441هـ بمقر إدارة التدريب التربوي بالمنطقة خلال الفترة من 18-20/ 12/ 1440هـ، بحضور 19 معلمة.
وأوضحت مديرة إدارة التدريب التربوي بتعليم الرياض الدكتورة ابتهال السحيباني، أن البرنامج التدريبي سيشمل عدداً من المحاور من أهمها: "حقوق وواجبات المعلم" وتقدمها المشرفة خلود الدعيج من إدارة شؤون المعلمين، و"فرص التطوير المهني والوظيفي" وتقدمها المشرفة فاتن الربيعان من إدارة الإشراف التربوي، و"أخلاقيات مهنة التدريس" وتقدمها المشرفة هدى البراك من إدارة الإشراف التربوي، و"نماذج ملهمة من الميدان" وتقدمها المشرفة أمل السيف من إدارة الإشراف التربوي، و"علاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي" وتقدمها المشرفتان لطيفة الراشد من إدارة الإشراف التربوي، والبندري الحوشان من إدارة التوجيه والإرشاد، و"تقويم المعلم الجديد وسنة التجربة" وتقدمها المشرفة حصة العتيبي من إدارة الإشراف التربوي، كما تشارك الدكتورة منال السالم من إدارة التدريب والابتعاث بالحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد.
وأشارت "السحيباني" إلى أن برنامج المعلم الجديد من برامج المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الذي يهدف إلى تنمية قدرات المعلمات الجديدات، بما يضمن تحسين نواتج التعليم لتتكامل فيه الأدوار التنظيمية مع الإدارات المعنية لاستقبال المعلمات الجديدات، والردّ على استفساراتهن وتزويدهن بالمهارات الأساسية بما يضمن تهيئتهن للميدان التعليمي والتربوي.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 03:27 PM
سيشمل عدداً من المحاور من أهمها الحقوق والواجبات"تعليم الرياض" تنظم برنامجاً تدريبياً لتهيئة المعلمات الجديدات
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامج "تهيئة المعلمات الجديدات" للعام الدراسي 1441هـ بمقر إدارة التدريب التربوي بالمنطقة خلال الفترة من 18-20/ 12/ 1440هـ، بحضور 19 معلمة.
وأوضحت مديرة إدارة التدريب التربوي بتعليم الرياض الدكتورة ابتهال السحيباني، أن البرنامج التدريبي سيشمل عدداً من المحاور من أهمها: "حقوق وواجبات المعلم" وتقدمها المشرفة خلود الدعيج من إدارة شؤون المعلمين، و"فرص التطوير المهني والوظيفي" وتقدمها المشرفة فاتن الربيعان من إدارة الإشراف التربوي، و"أخلاقيات مهنة التدريس" وتقدمها المشرفة هدى البراك من إدارة الإشراف التربوي، و"نماذج ملهمة من الميدان" وتقدمها المشرفة أمل السيف من إدارة الإشراف التربوي، و"علاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي" وتقدمها المشرفتان لطيفة الراشد من إدارة الإشراف التربوي، والبندري الحوشان من إدارة التوجيه والإرشاد، و"تقويم المعلم الجديد وسنة التجربة" وتقدمها المشرفة حصة العتيبي من إدارة الإشراف التربوي، كما تشارك الدكتورة منال السالم من إدارة التدريب والابتعاث بالحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد.
وأشارت "السحيباني" إلى أن برنامج المعلم الجديد من برامج المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الذي يهدف إلى تنمية قدرات المعلمات الجديدات، بما يضمن تحسين نواتج التعليم لتتكامل فيه الأدوار التنظيمية مع الإدارات المعنية لاستقبال المعلمات الجديدات، والردّ على استفساراتهن وتزويدهن بالمهارات الأساسية بما يضمن تهيئتهن للميدان التعليمي والتربوي.
، "تعليم الرياض" تنظم برنامجاً تدريبياً لتهيئة المعلمات الجديدات ،
المصدر : الخليج 365
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