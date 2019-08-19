«الجوازات» تنشر تعديلات إصدار الجواز والسفر دون موافقة ولي الأمر

دبي - بواسطة محمد فارس «عكاظ» (جدة)

نشرت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الاثنين)، عبر بوابتها الإلكترونية، التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر التي وافق عليها مجلس الوزراء، التي تتيح منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من السعوديين إضافة إلى التصريح بالسفر دون موافقة ولي الأمر لمن أعمارهم 21 عاما فما فوق.

وكشفت التعديلات التي نشرتها «الجوازات» اليوم أنه يشترط موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين من هم دون سن (21) عاماً، ويستثنى من ذلك: المتزوجون، المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

ووفقا للبوابة الإلكترونية لـ«الجوازات»، فإن إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي هي كالتالي:

​(عند تجديد الجواز السعودي اتباع جميع الخطوات مع إحضار الجواز القديم)

الإجراءات:​

أ‌- يشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ خمسة عشر (15) عاماً فأكثر ما يأتي:

1- أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام.

2- التسجيل بخدمة (أبشر).

3- التسجيل في العنوان الوطني.

4- تسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آلياً.

5- موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من (واحد وعشرين) عاماً، ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

6- الدخول على خدمة (أبشر)، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.

7- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند استلام الجواز الجديد.

ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

ب- يشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون (15) عاماً ما يأتي:

1-إضافة الأولاد في سجل الأسرة.

2- تسديد رسم إصدار الجواز آلياً.

3-موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز، ويجوز تفويض من يراه في خدمة (أبشر).

4- إحضار صورتين حديثتي التصوير، ملونة والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز.

5- تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونياً، وإرفاق صورة من هوية ولي الأمر وسجل الأسرة مع إحضار الأصل منهما للمطابقة.

6- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات.

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ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

7- استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

خطوات إصدار أو تجديد الجواز من منصة «أبشر»

1- الدخول في خدمة (أبشر).

2- اختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم إصدار جواز سفر أو تجديده.

3- اختيار اسم المستفيد من الخدمة.

4- تظهر بيانات تجديد الجواز ويتم اختيار صلاحية مدة الجواز وكذلك مكان استلام الجواز من إدارات الجوازات أو البريد السعودي والتأشير على الموافقة على الشروط والأحكام.

5- تأكيد الطلب تظهر نسخة غير أصلية من الجواز للتأكد من بياناته والتأشير على الشروط والأحكام المتعلقة بتجديد وإصدار الجواز.

6- تظهر صفحة تأكيد الطلب وبيانات الجواز الجديد ويتم طباعتها وتسليمها للبريد السعودي أو إدارة الجوازات عند استلام الجواز.

ملاحظات مهمة:

1- «يحق للحاضن أو الحاضنة -سعوديي الجنسية- إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له».

2- «يُمكّن الأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من (21) عاماً من السفر بموافقة الأب فإن كان متوفى فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيين فلأحد الإخوة لمن بلغ (21) عاماً فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام».

3- عند وجود اختلاف ترجمة الاسم باللغة الإنجليزية أو تاريخ الميلاد يتطلب مراجعة الأحوال المدنية.

4- سفر المواطنين من هم دون سن (21) عاماً يشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك:

أ- المتزوجون.

ب- المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار مايثبت ذلك من وزارة التعليم.

ج- الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

5- «عند مراجعة من يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بإدارت الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لم هم دون سن (21) عاماً، أو تفويض من يراه في خدمة (أبشر)، لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد إدعاءه أو تنفيه، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قبل اللجنة الإدارية الفرعية، ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وفي حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل يتم إصدار الجواز وفقاً للمادة الخامسة من هذه اللائحة».

6- «جواز السفر السعودي وثيقة سفر أمنية مهمة تمنح لكل مواطن سعودي اختيارياً بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة».

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