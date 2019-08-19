دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة © Sabq News قدمت بواسطة تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر شاباً يعتدي على فتاة ويقذفها بحجر؛ وذلك بعد مشادة كلامية بينهما. وطالب نشطاء على منصة "تويتر"، وعبر وسم #معتدي_على_فتاة_بمكة، الجهات الأمنية، بإلقاء القبض على الشاب وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص ومعرفة تفاصيل الحادثة. مقطع الفيديو الذي أثار تساؤلات عديدة حول مَن قام بتصويره وقام بكتم الصوت ولَم يُظهر المحادثة التي دارت بين الشاب والفتاة. شاهد أيضًا تشرنوبيل..جولة في مدينة الأشباح

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو "قاذف الفتاة بالحجر في مكة" يثير التساؤلات .. مَن صوّره ولماذا كتم صوته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.