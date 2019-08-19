السعودية اليوم / تعليم الأحساء يستقبل المعلمين الجدد



الأحساء 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

استقبلت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة شؤون المعلمين أمس المعلمين الجدد ، البالغ عددهم 58 معلما ، بحضور مدير إدارة شؤون المعلمين فهد القويزاني والمساعد التعليمي بالمكتب عبدالرحمن المجحم.

ونفذت إدارة شؤون المعلمين برنامجا لتهيئة المعلمين الجدد الذين سيلتحقون بالميدان التعليمي ، بحضور مدير عام تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم ، المساعد للشؤون التعليمية يوسف الملحم ، ومدير إدارة التدريب والابتعاث بالإنابة نصار القرين ، وقدم خلاله أوراق عمل عن حقوق وواجبات المعلم ، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي ، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة.

ورحب بالغنيم بالمعلمين الجدد ، داعيا إياهم إلى بذل الجهود المخلصة في الميدان التعليمي ، معربا عن الشكر والتقدير لإدارات التعليم المساندة والمشاركة في هذا البرنامج.

// انتهى //

15:24ت م

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