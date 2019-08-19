السعودية اليوم / بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوية ومرحلة البكالوريوس بجامعة تبوك



تبوك 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

بدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك اليوم ، استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات ما بعد الثانوية وما بعد مرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات .

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري،مشيرة إلى أن الدبلومات المتاحة ما بعد الثانوية تشمل اللغة الإنجليزية و الإدارة المكتبية و المُحاسبة وتقنية البرمجة و التسويق و المعاملات المصرفية و الحاسب الآلي التطبيقي , فيما خصص لمرحلة مع بعد البكالوريوس دبلومات: الإرشاد الأسري و سلامة المنشآت والوقاية من الحريق و إدارة الموارد البشرية و التصنيع الدوائي و الأمن السيبراني و المحاماة .

ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط التالي:http://bit.ly/33Kanhl

// انتهى //

14:52ت م

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