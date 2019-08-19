المعتدي على فتاة بمكة في قبضة الأمن

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ألقت شرطة مكة القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر اعتدى على فتاة في مكة المكرمة.

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وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (معتدي على فتاة بمكة) والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة.

فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بفضلٍ من الله عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.