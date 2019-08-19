- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المعتدي على فتاة بمكة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المعتدي على فتاة بمكة في قبضة الأمن
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ألقت شرطة مكة القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر اعتدى على فتاة في مكة المكرمة.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (معتدي على فتاة بمكة) والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة.
فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بفضلٍ من الله عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر المعتدي على فتاة بمكة في قبضة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.