خطفت رضيعاً من مستشفى بريدة فأطاح بها الأمن

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - القصيم

تمكنت شرطة منطقة القصيم من العثور على الطفل الرضيع المختطف من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، وإعادته إلى المستشفى.

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وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأنه إشارةً إلى بلاغ ورد للجهات الأمنية بفقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

وأضاف أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر حيث تم القبض عليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأضاف: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.