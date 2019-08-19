- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خطفت رضيعاً من مستشفى بريدة فأطاح بها الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خطفت رضيعاً من مستشفى بريدة فأطاح بها الأمن
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - القصيم
تمكنت شرطة منطقة القصيم من العثور على الطفل الرضيع المختطف من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، وإعادته إلى المستشفى.
وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأنه إشارةً إلى بلاغ ورد للجهات الأمنية بفقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.
وأضاف أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر حيث تم القبض عليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأضاف: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر خطفت رضيعاً من مستشفى بريدة فأطاح بها الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.