المحامي القاضي لـ”المواطن”: هذه العقوبة تنتظر المعتدين على بائعة العيدابي

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي

كشف المحامي عبدالكريم القاضي عن العقوبة المنتظرة بحق الشبان المعتدين على السيدة بائعة العيدابي بمنطقة جازان.

وقال القاضي لـ”متابعات الخليج 365“: إن نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/62 في 20 / 12 / 1405 هـ يشمل بحمايته كل من يعملون في هذه المرافق لكونه يندرج ضمن تعطيل المرافق العامة الذي نص النظام على معاقبة من يقوم بذلك.

وأضاف أن العقوبة المقررة السجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

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وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر مجموعة من الشبان يعتدون على امرأة، بحديقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمحافظة العيدابي، وأخذوا سكوتر تقتات منه، بطريقة استفزازية.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان في وقت سابق، أنه تم تحديد هوية أحد المعتدين على بائعة بمحافظة العيدابي، والقبض عليه.

وأوضح أن المتهم مواطن بالعقد الثاني من عمره، حاول التخفي عن قبضة رجال الأمن بهروبه من منزل أسرته الذي يقيم فيه.

وأشار إلى أنه لا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية للقبض على جميع المتورطين بالاعتداء، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.