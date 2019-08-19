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القبض على مواطن اعتدى على امرأة بأحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع القبض على مواطن اعتدى على امرأة بأحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت وسم (معتدي على فتاة بمكة) والذي يظهر فيه قيام شخص بالإعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والإستدلال عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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