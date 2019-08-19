حاج يعلن إقلاعه عن التدخين تلبية لأمنية ابنته

جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي

أعلن حاج عربي إقلاعه عن التدخين، وذلك خلال أدائه فريضة الحج بالمشاعر المقدسة، تلبية لرغبة ابنته، وذلك بعد عشرين عاماً من تعاطي السجائر.

القصة يرويها المحاضر بجمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، إبراهيم الخزاعي، قائلا: خلال توجه الحاج الأربعيني إلى مكة لأداء فريصة الحج؛ طلب منه أبناؤه ألا ينسى إحضار الهدايا لهم من المشاعر المقدسة، في حين طلبت منه ابنته هدية من نوع مختلف، وهي أن يحقق لها أمنيتها ويقلع عن تدخين السجائر، حفاظاً على صحته، وكسباً للأجر العظيم في هذه الأيام المباركة، فما كان منه إلا أن استجاب لها، ونذر لله أن يقلع عن التدخين نهائياً.

من جهته، أوضح مدير عام جمعية “كفى” بمنطقة مكة المكرمة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن عيادات “كفى” بالمشاعر المقدسة وفي ساحات الحرم عالجت هذا العام 313 حاجًا من مختلف أقطار العالم، وقدمت لهم العلاج اللازم والهدايا التذكارية.

وبيّن “الشيخ” أن الحج يعد من أبرز المواسم للإقلاع عن السموم، وهو فرصة عظيمة خصوصا لحجاج بيت الله الحرام ليكون حجهم على أكمل وجه، وصفحة جديدة ناصعة البياض، سائلاً المولى أن يتقبل منهم ويردهم إلى ذويهم سالمين.