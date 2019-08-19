عاجل.. العصيمي لـــ “الخليج 365” خدمة عجلها.. اختصرت سنوات الانتظار للحصول على القرض العقاري

الخليج 365

“عجلها”، خدمة إلكترونية اختصرت سنوات الانتظار للمستفيدين المتقدمين على صندوق التنمية العقارية، يتيحها الصندوق عبر موقعة الإلكتروني للمواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لمعرفة الوقت المحدد للحصول على القرض العقاري المدعوم.

وكان المستفيد في الماضي ينتظر لمدة تصل إلى 12 عاماً للحصول على القرض العقاري، باحثاً عن تاريخ محدد، يزور فروع الصندوق العقاري سنوياً، متسائلا ً”بشروا اسمي ضمن القائمة المعلنة”، وحسب سنوات الانتظار والقروض العقارية المخصصة للفروع قد يكون أو لا يكون.

وبعد إعلان رؤية 2030، وبرنامج الإسكان 2020، والتي تؤكد على رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 60 بالمائة و70 بالمائة عام 2030، صنعت الرؤية التحديات أمام صندوق التنمية العقارية على أن يقدم ويبتكر برامج ومبادرات تمكن المواطن المستفيد من الحصول على السكن في أقرب فرصة ممكنة.

و”الخليج 365” رصدت تجارب المواطنين المستفيدين من الخدمات والبرامج والممكنات التي يتحيها الصندوق العقاري للحصول على القرض العقاري المدعوم، ومن تلك الخدمات خدمة “عجلها” التي تختصر سنوات الانتظار.

وأكد مواطنون أن برنامج التحول لصندوق التنمية العقارية أتاح لنا الفرصة للاستفادة من الخدمات بكل يسر وسهولة، ووفرها إلكترونياً مما يغني عن عناء زيارة الفروع، مشيرين إلى أن خدمة “عجلها” مكنتنا من تعجيل الحصول على القرض العقاري قبل موعده.

وقال سالم القحطاني، والذي قدم على القرض العقاري عام 1427هــ، إنه خلال تلك الفترة “أقوم بمراجعة فرع الصندوق كل ستة أشهر أحياناً أستفسر عن دوري، ولا أجد معلومة مؤكدة ودقيقة عن موعد استحقاقي للقرض، وهل سأكون ضمن الدفعة المقبلة أو لا”.

وأضاف أن الموظف المختص يوضح بأن سنوات انتظارك قليلة وأمامك مستفيدون ينتظرون لأكثر من 10 سنوات.

وقال إن خدمات الصندوق العقاري تغيرت إلى الأفضل، واستفاد من البرامج والمبادرات، وبعد معرفة موعد استحقاقه من خلال خدمة “اعرف دورك” استفاد من “عجلها” وسارع في الموعد المحدد بعد استيفاء الشروط وتملك المسكن المناسب، بعيداً عن عناء الانتظار.

بينما قال محمد القرني، الذي قدم عام 1430هـ، بعد أن أعلن الصندوق العقاري عن خدمة “اعرف دورك” فإنه استخدم فعلاً هذه الخدمة الإلكترونية، وبعد ذلك جدول التزاماته المالية لكي يتمكن من الاستفادة من القرض العقاري المدعوم، وخلال فترة بسيطة وقبل تاريخ استحقاقه قدم على “القرض العقاري” بعد تعجيل الموعد، واستطاع الاستفادة من الخيارات السكنية المتاحة وتملك منزله بكل يسر وسهولة.

وعرف المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري، حمود العصيمي، خدمة عجلها قائلا ً”الخدمة إلكترونية تمكن المواطنين المستفيدين، وممن هم على قوائم الانتظار، من تعجيل القرض العقاري المدعوم”، وذلك تلبية لمطالب المواطنين في التسريع لحصولهم على القرض العقاري، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق خدمة (عجلها) الإلكترونية”.

وأوضح أنه انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للصندوق، والمتمثلة في تحقيق الحصول على المنتج السكني بجودة ووقت مناسبين، مكّن المواطنين المستفيدين من خدماته الإلكترونية لإنهاء إجراءات الحصول على القرض العقاري، دون الحاجة لمراجعة الفروع.

وأضاف أنه يمكن للمواطن المستفيد الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري على الرابط www.redf.gov.sa واستخدام خدمة “اعرف دورك”، ومن ثم يتخذ القرار المناسب لتعجيل قرضه العقاري المدعوم وذلك باستخدام خدمة “عجلها”.

وقال العصيمي إن هناك الكثير من المواطنين استفادوا من هذه الخدمة، موضحاً أنه في السابق قبل إعلان برنامج التحوّل للصندوق في يونيو 2017م، كان المواطن ينتظر أكثر من 12 عاماً للحصول على قرضه العقاري، في حين أنه يستطيع حالياً الحصول على القرض العقاري مباشرة من خلال هذه الخدمة إذا كان جاهزاً للاستفادة من البرامج التي يوفرها برنامج سكني.