الان تتابع بالصور: ١٥٠ شاب وفتاة في مبادرة تطوعية لتنظيف مشعر عرفات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي: نفذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية و الإدارة العامة للنظافة مساء أمس المبادرة التطوعية لتنظيف جزء من مشعر عرفات بمشاركة ١٥٠ شاب وفتاة من فريق سقيا العطاء التطوعي. وتهدف المبادرة الى مشاركة عدد من المتطوعين في الأعمال والخدمات البلدية تنفيذا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحفيزاً الى إثراء الأعمال التطوعية لدى الشباب ورفع عدد المتطوعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ١٥٠ شاب وفتاة في مبادرة تطوعية لتنظيف مشعر عرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.