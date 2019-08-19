شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلبيني لرئيس «الشورى»: السعودية حريصة على تعزيز وتطوير العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مانيلا)

استقبل وزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورو لوكسين جونيور، بمقر وزارة الخارجية في مانيلا اليوم (الاثنين)، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الفلبين.

‏ونوه وزير الخارجية الفلبيني خلال الاستقبال بعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة والفلبين، مشيداً بالمستويات المميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية في شتى المجالات، مشيراً إلى أن إسهام المملكة العربية السعودية الفاعل في إعادة إعمار مدينة مراوي الفلبينية يؤكد حرصها على تعزيز العلاقات القائمة وتطويرها.

‏وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها قرابة المليون عامل من الجنسية الفلبينية، داعياً إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين تعزيزاً للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

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‏من جانبه، عبر رئيس مجلس الشورى عن تقديره لوزير الخارجية الفلبينية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً متانة العلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات قديمة وقائمة على التعاون وتبادل المصالح.

ونوه في هذا الصدد بكفاءة العمالة الفلبينية المتخصصة التي تعمل في المملكة، مؤكدا أن هذه العمالة أسهمت بدورها في أوجه التنمية التي شهدتها المملكة بما انعكس على مستوى العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن حكومة المملكة تولي العمالة الفلبينية وسائر العاملين من الجنسيات الأخرى اهتماماً خاصاً وذلك انطلاقا من القيم الإنسانية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

‏حضر الاجتماع الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى الدكتورة حمده بنت مقبول الجوفي، والدكتور عبدالرحمن بن حسن باجوده، واللواء عبد الله بن غازي العلياني، والدكتور محمد بن محمود الوكيل، والدكتورة نهاد بنت محمد الجشّي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وسفير الفلبين لدى المملكة عدنان في الو نتو.

‏وكان رئيس مجلس الشورى قد وصل أمس (الأحد) إلى مانيلا في زيارة رسمية لجمهورية الفلبين، على رأس وفد من مجلس الشورى يضم عدداً من أعضاء المجلس؛ وذلك تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب الفلبيني.

‏وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار نينوي أكينو الدولي نائب رئيس مجلس النواب رانيو أبو، ونائب رئيس مجلس النواب موجيف هاتمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري وسفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان في الو نتو.