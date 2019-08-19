شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يدشن مؤشر جودة الهواء في المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم (الاثنين)، مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي ومدير شؤون البيئة بمنطقة الجوف المهندس ماجد الشراري.
واستعرض الأمير فيصل بن نواف خلال اللقاء مهمات الهيئة بالمنطقة والتجهيزات التي من خلالها تتم متابعة حالة الأرصاد.
بعد ذلك، دشن أمير منطقة الجوف مؤشر جودة الهواء للمنطقة، حيث يتم من خلاله مراقبة جودة الهواء آلياً عبر محطات مجهزة بأحدث الأجهزة لقياس ومتابعة العناصر الملوثة للهواء والمرتبطة إلكترونياً بمركز تحكم ومراقبة على مدار الساعة، ومن خلال القراءات يتم إصدار مؤشر لجودة الهواء (AQI) Air Quality Index والمتاح على موقع الهيئة الإلكتروني على الرابط pme.gov.sa/ar/Environment.
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