شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: 9 آلاف أضحية أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

استقبلت المسالخ الرئيسية ونقاط الذبح في منطقة تبوك أكثر من 9 آلاف أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وأكد المتحدث باسم أمانة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان، نجاح الخطة التي أعدتها منذ وقت مبكر لمتابعة أعمال ذبح الأضاحي في المسلخ ونقاط الذبح أثناء عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن الأمانة جهزت 3 مسالخ رئيسية، إضافة إلى منح تراخيص للمنادي والمطابخ لذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى، وفق برنامج يهدف إلى تقديم أرقى الخدمات الصحية.

وأوضح الغبان أن الأمانة سعت إلى تنفيذ برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، إلى جانب مراحل الاستلام والتسليم من خلال خطوات مرحلية، كما تم زيادة أعداد الأطباء البيطريين للكشف على الذبائح للتأكد من سلامتها قبل الذبح، إضافة إلى مضاعفة عدد الجزارين في المسالخ حيث بلغ عددهم 266 جزاراً.

وبين المهندس الغبان أن المسالخ استقبلت 4625 أضحية من الغنم و65 من الإبل كما استقبلت المنادي والمطابخ 4501 أضحية.