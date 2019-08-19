شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم منطقة مكة»: 84 فصلاً ذكياً و9 آلاف مقعد جديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

زود تعليم منطقة مكة المكرمة الميدان التعليمي بكافة التجهيزات اللازمة من الأثاث المكتبي والرقمي ضمن برنامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1441/1440.

وتم تزويد الميدان التعليمي بـ9 آلاف مقعد جديد و100 جهاز آيباد لدعم مشروع التحول الرقمي (بوابة المستقبل)، و84 فصلاً ذكياً في قطاعي البنين والبنات، و124 سبورة ذكية و110 مشغلات وسائط تعليمية، و200 بروجكتور، و165 مجهراً، و98 آلة تصوير، وتجهيز 51 فصلاً مختصاً برياض الأطفال، و41 فصلاً للتعليم التشاركي، فضلاً عن صيانة المختبرات المدرسية، والمختبرات التفاعلية بقطاعي البنين والبنات، وتزويد المدارس بكافة الاحتياجات من الأثاث والمكاتب الإدارية اللازمة.

وأكدّ مدير إدارة التجهيزات المدرسية خالد الغامدي أن هذه التجهيزات التقنية والمكتبية تأتي ضمن الاستعداد المبكر للعام الدارسي الجديد وحرص الإدارة على دعم مشروع التحول الرقمي (بوابة المستقبل) التي تهدف إلى تعزيز عملية التعلم وتهيئة البيئة المدرسية، وتحسين مستوى الأداء لمواكبة التطورات الحديثة في المناهج الدراسية تماشياً مع متطلبات رؤية التعليم 2030.