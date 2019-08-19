انطلاق فعاليات "لقاءات جدة" الشهر المقبل بمشاركة أطراف العمل لتطوير القدرات والمهارات الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يطلق الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، ملتقى لقاءات جدة 2019 الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع أطراف العمل، خلال الفترة من 17 ـ 19 محرم 1441هـ، للاستثمار في رأس المال البشري ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

ويستهدف الملتقى منشآت القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال، حيث يصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويعد ملتقى لقاءات جدة امتدادا لمعرض لقاءات الرياض الذي عقد في مارس 2019م، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنية للتوسع في الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص، ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية، من خلال عدد من البرامج منها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامـج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج التدريب في المعاهد غير الربحية، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) وغيرها من البرامج.

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ويعقد الملتقى بمشاركة عدد كبير من المختصين والمهتمين في تنميـة الموارد البشرية والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ خُصصت مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى، لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.

ويهدف الملتقى إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

ويحتوي الملتقى على مسارات تخدم جميع العملاء والمستفيدين، ويشتمل كل مسار على مجموعـة متنوعـة مـن الخدمـات والإمكانات وبرامج الدعم وورش العمل والندوات واللقاءات الموجهة لضمان استفادة كل الفئات المستهدفة في الملتقى، وهي: مسار الباحثين والباحثات عن العمل، ويهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل، ومساعدتهم في إيجاد الفرص لهم، وتوجيههم إلى جميع المنصات التي يمكنهم من خلالها الحصول على فرص وظيفية، بالإضافة إلى معرض توظيف مصاحب للملتقى، ومسار الطلاب والطالبات الذي يقدم الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة، فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل وإجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم، ومسار موظفي وموظفات القطاع الخاص الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من صندوق تنمية المواد البشرية (هدف)، ومسار أصحاب العمل الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب التوطين، وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل لديهم، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من الصندوق، ومسار رواد ورائدات الأعمال الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، وتوجيههم إلى الفرص المتاحة لهم من تدريب وتمويل وحاضنات أعمال وغيرها.

ويمكن للمنشآت في سوق العمل زيارة الموقع الالكتروني لملتقى لقاءات، والاطلاع على التفاصيل كافة المتعلقة بالملتقى من خلال الرابط: hrdfliqaat.sa، كما يتيح ملتقى لقاءات جدة 2019م جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام الكتروني.