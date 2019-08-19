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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ما نشرته "الخليج 365" اليوم حول الإطاحة بـ #معتدي_على_فتاة_بمكة مبيناً أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "معتدي على فتاة بمكة" والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وبيّن أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 02:53 PM
قال: مواطن في العقد الرابع وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ما نشرته "الخليج 365" اليوم حول الإطاحة بـ #معتدي_على_فتاة_بمكة مبيناً أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "معتدي على فتاة بمكة" والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وبيّن أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.
، متحدث شرطة مكة يؤكد ما نشرته "الخليج 365": أوقعنا بالـ #معتدي_على_فتاة_بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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