، تأكيداً لـ"الخليج 365".. شرطة القصيم تعلن العثور على الرضيع والإطاحة بخاطفته ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم القبض على خاطفة رضيع مستشفى الولادة ببريدة، مبيناً أن المتهمة مواطنة في العقد الرابع جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه وبالإشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 15/ 12/ 1440هـ عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، والقبض عليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأضاف: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم نشرت "الخليج 365" ما أكدته مصادر مطلعة والتي أفادت بأن الأجهزة الأمنية في القصيم قبضت على مختطفة الطفل -حديث الولادة- من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 02:40 PM
متحدث شرطة المنطقة: المتهمة مواطنة ثلاثينية والطفل أعيد إلى المستشفى
أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم القبض على خاطفة رضيع مستشفى الولادة ببريدة، مبيناً أن المتهمة مواطنة في العقد الرابع جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه وبالإشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 15/ 12/ 1440هـ عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، والقبض عليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأضاف: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم نشرت "الخليج 365" ما أكدته مصادر مطلعة والتي أفادت بأن الأجهزة الأمنية في القصيم قبضت على مختطفة الطفل -حديث الولادة- من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.
، تأكيداً لـ"الخليج 365".. شرطة القصيم تعلن العثور على الرضيع والإطاحة بخاطفته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيداً لـ"الخليج 365".. شرطة القصيم تعلن العثور على الرضيع والإطاحة بخاطفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.