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حصلت "الخليج 365" على تفاصيل حول واقعة إلقاء القبض على الشاب الذي ظهر في الفيديو المتداول بوسم #معتدي_على_فتاة_بمكة وتبين أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة كثفت بحثها عن الشاب، إلى أن تمكنت فرق دوريات الأمن السرية بالعاصمة المقدسة من التوصل إليه، واتضح أنه سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ويعاني اضطرابات نفسية.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": وقعت ملاسنة بين الفتاة والشاب، مما جعله يقوم برشقها بالحجر، وما زال التحقيق مستمراً في القضية.
وأضافت: تسلمت شرطة العزيزية ملف القضية، فيما لم تتقدم الفتاة بأي بلاغ للجهات الأمنية.
وكان نشطاء عبر موقع التواصل قد تناقلوا مقطع الفيديو الذي أثيرت حوله تساؤلات عديدة.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 02:35 PM
مصادر: دوريات الأمن السرية أوقعت به.. عشريني يعاني اضطرابات نفسية
حصلت "الخليج 365" على تفاصيل حول واقعة إلقاء القبض على الشاب الذي ظهر في الفيديو المتداول بوسم #معتدي_على_فتاة_بمكة وتبين أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة كثفت بحثها عن الشاب، إلى أن تمكنت فرق دوريات الأمن السرية بالعاصمة المقدسة من التوصل إليه، واتضح أنه سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ويعاني اضطرابات نفسية.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": وقعت ملاسنة بين الفتاة والشاب، مما جعله يقوم برشقها بالحجر، وما زال التحقيق مستمراً في القضية.
وأضافت: تسلمت شرطة العزيزية ملف القضية، فيما لم تتقدم الفتاة بأي بلاغ للجهات الأمنية.
وكان نشطاء عبر موقع التواصل قد تناقلوا مقطع الفيديو الذي أثيرت حوله تساؤلات عديدة.
، تفاصيل حول ضبط الـ #معتدي_على_فتاة_بمكة.. البداية ملاسنة ثم حجر ،
المصدر : الخليج 365
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