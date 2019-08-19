محمد بن مسعود - الدمام - مدير جوازات الجسر لـ"الخليج 365": شغّلنا المسارات كافة والوعي أسهم في النجاح كشف مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي؛ أن جسر الملك فهد شهد عبور أكثر من مليون و89 ألف مسافر خلال إجازة عيد الأضحى الماضية. وقال العقيد السهلي؛ لـ "الخليج 365": "قبل بداية الإجازة وفق خطط مدرسة ومُعدة مُسبقاً، قمنا بتشغيل المسارات كافة وزيادة الكوادر البشرية لمواجهة العدد الهائل من المسافرين والمتوقع لدينا". وأضاف: "لم يكن هناك أيّ عوائق واجهتنا في أثناء العمل، ولله الحمد، إضافة إلى أن وعي المسافرين وتعاونهم أسهما بشكل كبير في سير حركة المسافرين بكل يسر وسهولة. وجاءت إحصائيات جوازات جسر الملك فهد خلال الإجازة على النحو التالي: يوم الثلاثاء 5-12-1440هـ القادمون 47047 المغادرون 51025 المجموع 98072 يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٦ هـ القادمون : ٤٩٨٣٨ المغادرون: ٥٠٨٤٦ المجموع : ١٠٠٦٨٤ يوم الخميس 1440/12/7هـ القادمون : 47143 المغادرون : 46251 المجموع : 93394 يوم الجمعة 8 - 12 - 1440هـ القادمون: 42358 المغادرون : 43096 المجموع : 85454 يوم السبت ١٤٤٠/١٢/٩هـ القادمون: 32926 المغادرون: 32146 المجموع: 65072 يوم الأحد 1440/12/10هـ القادمون: 24277 المغادرون: 32446 المجموع: 56723 يوم الإثنين 1440/12/11هـ القادمون: 32916 المغادرون: 44853 المجموع: 77769 يوم الثلاثاء 12-12-1440هـ القادمون 50361 المغادرون 57728 المجموع 108089 يوم الأربعاء 13 - 12 - 1440هـ القادمون: 57876 المغادرون : 55007 المجموع : 112883 يوم الخميس ١٤٤٠/١٢/١٤هـ القادمون : ٥٦٦٦٥ المغادرون: ٥٠٢٩٢ المجموع: ١٠٦٩٥٧ يوم الجمعة 15-12-1440هـ القادمون 54185 المغادرون 34956 المجموع 89141 يوم السبت 16-12-1440هـ القادمون 56294 المغادرون 39115 المجموع 95409 وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه خلال إجارة عيد الأضحى كان متوسط زمن العبور إلى مملكة البحرين في ساعات الذروة 22 دقيقة، بينما متوسط زمن العبور إلى المملكة العربية السعودية 23 دقيقة في ساعات الذروة، وكان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه البحرين 49 دقيقة يوم الاربعاء 14 - 8 - 2019، بينما كان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه السعودية 53 دقيقة يوم الثلاثاء 13 - 8 – 2019.

جسر الملك فهد في العيد .. إحصائيات تكشف: مليون و89 ألفاً عبروا عبدالله السالم الخليج 365 2019-08-19 كشف مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي؛ أن جسر الملك فهد شهد عبور أكثر من مليون و89 ألف مسافر خلال إجازة عيد الأضحى الماضية. وقال العقيد السهلي؛ لـ "الخليج 365": "قبل بداية الإجازة وفق خطط مدرسة ومُعدة مُسبقاً، قمنا بتشغيل المسارات كافة وزيادة الكوادر البشرية لمواجهة العدد الهائل من المسافرين والمتوقع لدينا". وأضاف: "لم يكن هناك أيّ عوائق واجهتنا في أثناء العمل، ولله الحمد، إضافة إلى أن وعي المسافرين وتعاونهم أسهما بشكل كبير في سير حركة المسافرين بكل يسر وسهولة. وجاءت إحصائيات جوازات جسر الملك فهد خلال الإجازة على النحو التالي: يوم الثلاثاء 5-12-1440هـ القادمون 47047 المغادرون 51025 المجموع 98072 يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٦ هـ القادمون : ٤٩٨٣٨ المغادرون: ٥٠٨٤٦ المجموع : ١٠٠٦٨٤ يوم الخميس 1440/12/7هـ القادمون : 47143 المغادرون : 46251 المجموع : 93394 يوم الجمعة 8 - 12 - 1440هـ القادمون: 42358 المغادرون : 43096 المجموع : 85454 يوم السبت ١٤٤٠/١٢/٩هـ القادمون: 32926 المغادرون: 32146 المجموع: 65072 يوم الأحد 1440/12/10هـ القادمون: 24277 المغادرون: 32446 Advertisements المجموع: 56723 يوم الإثنين 1440/12/11هـ القادمون: 32916 المغادرون: 44853 المجموع: 77769 يوم الثلاثاء 12-12-1440هـ القادمون 50361 المغادرون 57728 المجموع 108089 يوم الأربعاء 13 - 12 - 1440هـ القادمون: 57876 المغادرون : 55007 المجموع : 112883 يوم الخميس ١٤٤٠/١٢/١٤هـ القادمون : ٥٦٦٦٥ المغادرون: ٥٠٢٩٢ المجموع: ١٠٦٩٥٧ يوم الجمعة 15-12-1440هـ القادمون 54185 المغادرون 34956 المجموع 89141 يوم السبت 16-12-1440هـ القادمون 56294 المغادرون 39115 المجموع 95409 وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه خلال إجارة عيد الأضحى كان متوسط زمن العبور إلى مملكة البحرين في ساعات الذروة 22 دقيقة، بينما متوسط زمن العبور إلى المملكة العربية السعودية 23 دقيقة في ساعات الذروة، وكان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه البحرين 49 دقيقة يوم الاربعاء 14 - 8 - 2019، بينما كان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه السعودية 53 دقيقة يوم الثلاثاء 13 - 8 – 2019. 19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 01:59 PM مدير جوازات الجسر لـ"الخليج 365": شغّلنا المسارات كافة والوعي أسهم في النجاح مدير جوازات الجسر لـ"الخليج 365": شغّلنا المسارات كافة والوعي أسهم في النجاح كشف مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي؛ أن جسر الملك فهد شهد عبور أكثر من مليون و89 ألف مسافر خلال إجازة عيد الأضحى الماضية. وقال العقيد السهلي؛ لـ "الخليج 365": "قبل بداية الإجازة وفق خطط مدرسة ومُعدة مُسبقاً، قمنا بتشغيل المسارات كافة وزيادة الكوادر البشرية لمواجهة العدد الهائل من المسافرين والمتوقع لدينا". وأضاف: "لم يكن هناك أيّ عوائق واجهتنا في أثناء العمل، ولله الحمد، إضافة إلى أن وعي المسافرين وتعاونهم أسهما بشكل كبير في سير حركة المسافرين بكل يسر وسهولة. وجاءت إحصائيات جوازات جسر الملك فهد خلال الإجازة على النحو التالي: يوم الثلاثاء 5-12-1440هـ القادمون 47047 المغادرون 51025 المجموع 98072 يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٦ هـ القادمون : ٤٩٨٣٨ المغادرون: ٥٠٨٤٦ المجموع : ١٠٠٦٨٤ يوم الخميس 1440/12/7هـ القادمون : 47143 المغادرون : 46251 المجموع : 93394 يوم الجمعة 8 - 12 - 1440هـ القادمون: 42358 المغادرون : 43096 المجموع : 85454 يوم السبت ١٤٤٠/١٢/٩هـ القادمون: 32926 المغادرون: 32146 المجموع: 65072 يوم الأحد 1440/12/10هـ القادمون: 24277 المغادرون: 32446 المجموع: 56723 يوم الإثنين 1440/12/11هـ القادمون: 32916 المغادرون: 44853 المجموع: 77769 يوم الثلاثاء 12-12-1440هـ القادمون 50361 المغادرون 57728 المجموع 108089 يوم الأربعاء 13 - 12 - 1440هـ القادمون: 57876 المغادرون : 55007 المجموع : 112883 يوم الخميس ١٤٤٠/١٢/١٤هـ القادمون : ٥٦٦٦٥ المغادرون: ٥٠٢٩٢ المجموع: ١٠٦٩٥٧ يوم الجمعة 15-12-1440هـ القادمون 54185 المغادرون 34956 المجموع 89141 يوم السبت 16-12-1440هـ القادمون 56294 المغادرون 39115 المجموع 95409 وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه خلال إجارة عيد الأضحى كان متوسط زمن العبور إلى مملكة البحرين في ساعات الذروة 22 دقيقة، بينما متوسط زمن العبور إلى المملكة العربية السعودية 23 دقيقة في ساعات الذروة، وكان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه البحرين 49 دقيقة يوم الاربعاء 14 - 8 - 2019، بينما كان أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين باتجاه السعودية 53 دقيقة يوم الثلاثاء 13 - 8 – 2019.

، جسر الملك فهد في العيد .. إحصائيات تكشف: مليون و89 ألفاً عبروا ،

المصدر : الخليج 365

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