القيادة تهنئ الرئيس «يانوش آدر» باليوم الوطني لهنجاريا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس يانوش آدر رئيس هنجاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب هنجاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس هنجاريا، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب هنجاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يُذكر أن هنجاريا (المجر)، تقع في وسط أوروبا، تحدها شمالًا سلوفاكيا، ومن الشمال الشرقي أوكرانيا، ومن الشرق رومانيا، ومن الجنوب كرواتيا وصربيا وسلوفينيا، ومن الغرب النمسا.

وتبلغ مساحة المجر نحو 93 ألف كم مربع، ويبلغ عد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، وهي دولة مغلقة لا منفذ لها على البحر.