«الأرصاد» تُنبِّه سكان 3 مناطق: أمطار وبرد وسيول

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إلى تعرُّض ثلاث مناطق إلى هطول أمطار رعدية وتدنّي مدى الرؤية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»: إنَّ منطقة مكة المكرمة (الجموم، العاصمة المقدسة، القنفذة، الكامل، الليث) تشهد أمطارًا رعدية وأتربةً مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى التاسعة مساءً.

يأتِي هذا فيما تسقط أمطار بين متوسطة وغزيرة والبرد والسيول مع شبه انعدام في الرؤية على منطقتي عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل)، والباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن) حتى التاسعة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين، قالت فيه: إنّ الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق جازان وعسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت «الأرصاد» أنَّ هناك استمرارًا لتأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.