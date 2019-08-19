السعودية اليوم / مدير تعليم الحدود الشمالية يتفقد المباني المدرسية في منفذ جديدة عرعر



عرعر 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

تفقد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، مدارس منفذ جديدة عرعر، يرافقه عدد من مسؤولي التعليم بالمنطقة.

واطلع العثمان خلال جولته على جدول أعمال الترميم والتأهيل في المدارس، مؤكداً على قادة المدارس بوضع خطة طارئة لضمان سير الدراسة في المدارس وسرعة إنجاز الأعمال وتسليم المدارس في أسرع وقت ممكن.

// انتهى //

13:52ت م

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