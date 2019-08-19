السعودية اليوم / اعتماد 255 مدرسة للتحول الرقمي ببوابة المستقبل في تعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 255 مدرسة للتحول الرقمي ببوابة المستقبل، حيث سيشمل الفصل الدراسي الأول 80 مدرسة، و 175 مدرسة للفصل الدراسي الثاني.

وأعدت إدارة تعليم مكة استعداداتها وإمكاناتها التعليمية كافة لتنفيذ المشروع استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إعداد خطة تنفيذية من قبل اللجان شملت على ورش عمل للمشرفين والمشرفات وتشكيل فريق من المنسقين لقياس المؤشرات بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس.

ويهدف برنامج التحول الرقمي إلى تغيير النمط التقليدي للتعليم، وإيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين المعلمين والطلاب والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، وتوجيه الطلاب للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية، والتوسع في عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية، وتمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسات الجامعية وسوق العمل، والتحول نحو بيئة رقمية تفاعلية تعزز الاستراتيجيات الحديثة وتدعم فرص التعليم الذاتي.

يذكر أن مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي التي أطلقتها وزارة التعليم تشتمل على برامج أخرى منها: المدرسة الافتراضية، التي تحقق جودة التعليم ورفع مستوى الأداء التعليمي في كل الأماكن ومختلف الظروف، وتهدف المدرسة الافتراضية للاستفادة من الكوادر التعليمية المتميزة في مدارس التعليم العام في مراحلة الثلاث وخاصة في المناطق النائية، وتوفر مناهج دراسية رقمية لجميع أنواع ومراحل التعليم العام، وبيئة إثرائية متنوعة مصنعة من المستفيدين والخبراء المتخصصين، وفرص تعليمية وتدريبية، وتطوير هوايات ومهارات داعمة لكافة المستفيدين، كما تسهم في تخفيف مخاطر وأعباء المعلمين والمعلمات بين القرى والأماكن النائية.

// انتهى //

13:48ت م

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