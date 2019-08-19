السعودية اليوم / غرفة الحدود الشمالية تدعو مشتركيها لتحديث وتجديد اشتراكاتهم



عرعر 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

دعت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية مشتركيها لتحديث بياناتهم وتجديد اشتراكاتهم في كل من فروع الغرفة في مدينة عرعر ومحافظة رفحاء وطريف والعويقيلة.

وأشارت إلى أن التحديث والتجديد مستمر حتى تاريخ 1 / 9 / 2019م، ليتسنى لهم المشاركة والترشح في العملية الانتخابية للدورة العاشرة 1441 / 1445 هـ.

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13:44ت م

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