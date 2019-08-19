حج / جوازات منفذ جديدة عرعر تنهى إجراءات مغادرة الدفعة الثانية للحجاج العراقيين



عرعر 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

انهت جوازات منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية أمس، إجراءات الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام المغادرين من دولة العراق الشقيقة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج بمتابعة واشراف مدير جوزات المنطقة المكلف المشرف على أعمال الحج بالمنفذ العميد ناصر بن عبد العزيز الماضي.

من جهتهم أعرب الحجاج المغادرين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية

// انتهى //

13:42ت م

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عرعر 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسانهت جوازات منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية أمس، إجراءات الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام المغادرين من دولة العراق الشقيقة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج بمتابعة واشراف مدير جوزات المنطقة المكلف المشرف على أعمال الحج بالمنفذ العميد ناصر بن عبد العزيز الماضي.من جهتهم أعرب الحجاج المغادرين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية ولقيادة الرشيدة - حفظها الله - على ما وجدوه من حفاوة وترحيب وعلى ما توفره الحكومة من خدمات لضيوف الرحمن, داعين الله - عز وجل - أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه وسوء.// انتهى //13:42ت م0062

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