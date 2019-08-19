السعودية اليوم / بلدية الجبيل تنذر 52 مبنى مخالف لسلامة الإنشاء



الدمام 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

ضبطت بلدية محافظة الجبيل ممثلة في إدارة كود البناء 52 مبنى تحت الإنشاء لمخالفتها اشتراطات السلامة الإنشائية وعدم إزالة أنقاض مبانيهم، وذلك امتداداً لمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية ضبطت عدداً من المخالفات على أصحاب منازل سكنية ومباني تجارية لعدم تقيدهم بوسائل السلامة وإقامة السواتر بمحاذاة المباني تحت الإنشاء، إضافة إلى مخالفات أخرى متعلقة بعدم وضع حاويات لجمع وترحيل المخلفات الإنشائية، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الجزاءات بحق متجاوزي اللوائح والأنظمة البلدية.

وبيّن أن البلدية ضبطت 8 مباني مخالفة تحت الإنشاء بحي الدانة وحي الجوهرة وحي الدخل المحدود قام أصحابها ببنائها دون الحصول على رخصة بناء أو تطبيق المعايير والضوابط اللازمة للبناء، مشيراً إلى أنه تم إيقاف البناء في هذه الأراضي واستدعاء ملاكها لتطبيق الأنظمة عليهم، كما تم إحالتهم للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل وزاره الشؤون البلدية والقروية لمعرفة مدى سلامة الهيكل الإنشائي ومطابقة القواعد الإنشائية لمحاضر فحص التربة.

ودعا المهندس الدويش المواطنين إلى التعاون ورفع أنقاض مبانيهم وترحيلها إلى المرادم المعتمدة مع ضرورة التقيد بوضع حاويات رفع المخلفات الإنشائية وكذلك الحواجز أمام المباني تحت الإنشاء.

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13:38ت م

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