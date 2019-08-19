السعودية اليوم/ مدير مكتب تعليم صامطة يطلع على سير العمل في مشروع توزيع الكتاب المدرسي



صامطة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

اطلع مدير مكتب التعليم بمحافظة صامطة التابع للإدارة العامة للتعليم بجازان عبدالرازق بن محمد الصميلي اليوم، على سير العمل في مشروع توزيع الكتاب المدرسي على مدارس المراكز والقرى للمحافظة, والخطط والآليات المعدة التي سيتم من خلالها إيصال الكتاب المدرسي لمدارس البنين والبنات التابعة للمكتب، البالغ عددها أكثر من 180 مدرسة.

واستمع الصميلي خلال الزيارة إلى شرح عن خطة وآلية العمل, منوهاً بجهود العاملين بالمكتب وفريق العمل على المتابعة والإنجاز لوصول الكتب للمدارس مبكراً قبل بدء الدراسة.

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13:34ت م

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