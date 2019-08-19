السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير السعودية اليوم التعليم بمنطقة مكة المكرمة



جدة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام التعليم بالمنطقة المُعين حديثاً الدكتور أحمد الزايدي.

وهنّأ الأمير خالد الفيصل، الدكتور الزايدي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استمع سموه إلى نبذة عن خطة التعليم بمنطقة مكة المكرمة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.

من جهته، عبر مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، مؤكداً حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.

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13:33ت م

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