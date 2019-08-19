

جيزان 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، برنامجاً تدريبياً يهدف لتنمية مهارات منسوبي المدارس والإشراف التربوي في تفعيل مبادرة " بوابة المستقبل " وذلك بمقر مركز القيادات بمدينة جيزان.

ويهدف البرنامج الذي ينفذ على مدى أسبوعين ويستهدف أكثر من ٤٠٠ متدرب ومتدربة إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكّن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور، كما تمكن المعلم من تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، إلى جانب إتاحة الموارد العلمية والتعليمية ومتابعة الواجبات والأنشطة الإلكترونية والاختبارات بصورة رقمية، ورصد الحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي وإضافة الأنشطة ورصد السلوك.

وأوضح مدير تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري أن برنامج بوابة المستقبل الذي سيتم تطبيقه في 229 مدرسة للبنين والبنات بالمنطقة ستسهم في دعم تنمية وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات، وخلق بيئة تعليمية جاذبة، تعتمد على التقنية، في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة التحصيل العلمي له.

وأشار الدويري إلى أنه خلال الأسابيع الأولى من انطلاق العام الدراسي، سيتم تدريب 1794 معلما ومعلمة، و23.857 طالبا وطالبة في جميع مدارس مكاتب التعليم، مضيفا إلى أنهم يهدفون من خلال برنامج بوابة المستقبل إلى تحقيق الأهداف الممثلة في التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية، والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، وتغيير النمط التقليدي للتعليم، وتوسيع عمليات التعليم، والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي، والبيئة المدرسية، وإيجاد بيئة تعليمية مرتبطة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، وتمكين الطلاب من المهارات الشخصية، وتأهيله بجاهزية أكثر للدراسة الجامعية، وسوق العمل، والاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة، وتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.

// انتهى//

13:23ت م

0054





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "مبادرة بوابة المستقبل" برنامجاً تدريبياً بتعليم جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.