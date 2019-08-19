السعودية اليوم / انطلاق فعاليات "لقاءات جدة" الشهر المقبل بمشاركة أطراف العمل لتطوير القدرات والمهارات الوطنية



جدة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يطلق صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، ملتقى لقاءات جدة 2019 الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع أطراف العمل، خلال الفترة من 17 ـ 19 محرم 1441هـ للاستثمار في رأس المال البشري ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

ويســتهدف الملتقى منشآت القطـاع الخـاص والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرضاً لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين, بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويعد ملتقى لقاءات جدة، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض، الذي عقد في شهر مارس 2019م، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، وبرنامـج التدريـب علـى رأس العمـل (تمهيـر)، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة (وصـول)، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة "قرة" وغيرهـا من البرامج.

وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية والكـوادر الوطنيـة المؤهلة وممثلـي القطـاع الخـاص ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويهدف الملتقى إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

ويحتوي الملتقى على مسارات تخدم جميع العملاء والمستفيدين، ويشتـمل كل مسـار على مجموعـة متنوعـة مـن الخدمـات والإمكانات وبرامـج الدعـم وورش العمـل والنـدوات واللقـاءات الموجهـة لضمان استفادة كل الفئات المستهدفة في الملتقى، وهي: مسار الباحثين والباحثات عن العمل ويهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل، ومساعدتهم في إيجاد الفرص لهم وتوجيههم إلى جميع المنصات التي يمكنهم من خلالها الحصول على فرص وظيفية، بالإضافة إلى معرض توظيف مصاحب للملتقى، ومسار الطلاب والطالبات الذي يقدم الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل وإجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم، ومسار موظفي وموظفات القطاع الخاص الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من صندوق تنمية المواد البشرية (هدف)، ومسار أصحاب العمل الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب التوطين، وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل لديهم، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من الصندوق، ومسار رواد ورائدات الأعمال الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، وتوجيههم إلى الفرص المتاحة لهم من تدريب وتمويل وحاضنات أعمال وغيرها.

ويمكن للمنشآت في سوق العمل، زيارة الموقع الإلكتروني لملتقى لقاءات، والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالملتقى من خلال الرابط: hrdfliqaat.sa، كما يتيح ملتقى لقاءات جدة 2019م، جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.

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13:12ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق فعاليات "لقاءات جدة" الشهر المقبل بمشاركة أطراف العمل لتطوير القدرات والمهارات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.