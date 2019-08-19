السعودية اليوم / استعدادات مكثفة من تعليم الباحة لبدء العام الدراسي الجديد



الباحة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

تابعت لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم، سير خطتها للعام الجديد، وذلك خلال اجتماعها الخامس الذي عقد بمقر الإدارة، برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وبحضور أعضاء اللجنة وعضوات اللجنة.

وأستعرض الاجتماع سير خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، إلى جانب الاطلاع على خطط وبرامج اللجنة في سياق استقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد.

وأكد الاجتماع أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح تطبيق المشاريع الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية بما في ذلك تأهيل وصيانة المباني المدرسية، وتوفير المقررات الدراسية وضرورة إيصالها للمدارس قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، إلى جانب تجهيز المدارس بالتجهيزات المدرسية المناسبة التي تساعد على أداء العملية التعليمية على الوجه الأكمل واستكمال جميع المتطلبات التعليمية والإدارية للمدارس مع تأهيل المعلمين للتفاعل الإيجابي مع المشاريع الوزارية التطويرية من خلال التدريب وتكثيف التوعية بمضامين هذه المشاريع، وكذلك حث أولياء أمور الطلاب على تسجيل أبنائهم المستجدين في المدارس.

// انتهى //

12:53ت م

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