جموع غفيرة تؤدي صلاة الميت على الشهيد الزهراني في قلوة

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - واس

أدّى محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي؛ وجموع المصلين، بعد صلاة ظهر أمس؛ بجامع الرميضة بالمحافظة، صلاة الميت على الشهيد الرقيب علي بن محمد الزهراني؛ أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

Advertisements

وعقب الصلاة نقل محافظ قلوة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعازي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبّله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبها، عبَّرت أسرة الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره.