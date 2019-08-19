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فيديو وصور.. أمطار غزيرة وسيول تُغرق مدينة إسطنبول
متابعات الخليج 365 - متابعة
ضربت مدينة إسطنبول، خلال الساعات الماضية عاصفة قوية محملة بالأمطار، أودت بحياة مدنيين، وتسببت بإغراق أجزاء من “البازار الكبير” الشهير بمياه السيول.
وعثر على مشرد جثة هامدة في نفق بحي أونكابانه، بعد أن غرق على ما يبدو بمياه السيول، حسب ما ذكرت فرانس برس، قبل أن تقوم الشرطة بإغلاق المنطقة.
كما أدت السيول إلى وقف خدمة العبارات بين الشطرين الآسيوي والأوروبي للمدينة، فيما نبهت السلطات المواطنين إلى وجوب الحذر خلال الأحوال الجوية السيئة.
وذكرت شبكة “إن تي في” التلفزيونية أن العديد من السيارات علقت في ازدحامات مرورية، فيما قامت عربات الإطفاء بعمليات إنقاذ.
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