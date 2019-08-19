وظائف للجنسين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرياض

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة العربية السعودية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالبرنامج بمدينة الرياض، بمسمى (مدير العمليات الإدارية)، واشترط البرنامج أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير العمليات الإدارية (Operations Manager).

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، المالية، الاقتصاد) أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن سنتين في تقديم الخدمات الاستشارية الإدارية أو إدارة الموظفين والأنظمة التشغيلية وإقامة العلاقات بين المنظمات الدولية والحكومات الوطنية.

4- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح حالياً وينتهي يوم السبت بتاريخ 2019/08/31م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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