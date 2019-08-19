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وظائف قيادية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، توفر وظيفة قيادية بمجال العلاقات العامة، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مُدير العلاقات العامة Director of Public Relations)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة بالرابط أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُدير العلاقات العامة (Director of Public Relations).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (الإعلام، العلاقات العامة، التسويق، إدارة الرعاية الصحية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
3- أو درجة الماجستير في تخصص (الإعلام، العلاقات العامة، التسويق، إدارة الرعاية الصحية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/08/19م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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