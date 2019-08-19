2019-08-19

شرط مهم للتسجيل في سند محمد بن سلمان ضمن مبادرة الزواج

متابعات الخليج 365 - الرياض

حدد برنامج سند محمد بن سلمان، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم ضمن مبادرة الزواج.

وتأتي هذه الشروط من برنامج سند محمد بن سلمان، لتحقيق أفضل معايير العدالة والمساواة في منح العطاء للمستفيدين.

ومن أهم هذه الشروط التي يغفل عنها البعض عند التسجيل في البرنامج، قيمة المهر للزوجة، حيث اشترط البرنامج ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، وإليكم تفصيل بشروط البرنامج لأهلية سند الزواج:

شروط أهلية سند الزواج :

حرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

خطوات التسجيل في سند الزواج

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

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– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

دورة الوعي المالي

يشترط برنامج سند محمد بن سلمان، تحقيق درجة اجتياز لا تقل عن 60٪ في دورة الوعي المالي للحصول على الدعم المادي من مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وأكد برنامج سند محمد بن سلمان للزواج أنه يتطلع إلى أن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم وقادرين على تحقيق أهدافهم، وأن يساهم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام.

وأودع سند محمد بن سلمان مطلع الشهر الجاري الدفعة الأولى، بما يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة سند الزواج فيما بلغ متوسط ما حصل عليه كل مستفيد أكثر من 20 ألف ريال دعم لا يرد.

في سياق متصل، تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الجديدة من مبادرة سند الزواج، إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان.

آلية التقديم والاستحقاق:

تستقبل الطلبات من خلال المنصة الرسمية للبرنامج فقط عبر الرابط التالي (هنا) وتحديث آلية التقديم لكل مبادرة حسب طبيعتها.

كما أن لكل مبادرة معايير أهلية واستحقاقات مختلفة تتوافق مع أهداف كل مبادرة، مع مراعاة أن يكون المستفيد من المستحقين الفعليين للدعم، وإعطاء الأولوية لذوي الشهداء، والأيتام، وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي وقت سابق كشف برنامج سند محمد بن سلمان عن حالات المتقدمين للحصول على الدعم في مبادرة سند الزواج.