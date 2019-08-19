كم أضحية استقبلتها المسالخ الرئيسة ونقاط الذبح بتبوك؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبلت المسالخ الرئيسة ونقاط الذبح في مدينة تبوك أكثر من 9 آلاف أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وأكد المتحدث الرسمي للأمانة المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان، نجاح خطة الأمانة التي أعدتها منذ وقت مبكر لمتابعة أعمال ذبح الأضاحي في المسلخ ونقاط الذبح، مبينا أن الأمانة جهزت 3 مسالخ رئيسة، بالإضافة لمنح تراخيص للمطاعم والمطابخ لذبح الأضاحي، وفق برنامج يهدف إلى تقديم أرقى الخدمات الصحية.

وأوضح الغبان أن الأمانة سعت إلى تنفيذ برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، إلى جانب مراحل الاستلام والتسليم من خلال خطوات مرحلية، كما تمت زيادة أعداد الأطباء البيطريين للكشف على الذبائح للتأكد من سلامتها قبل الذبح، إضافة إلى مضاعفة عدد الجزارين في المسالخ، حيث بلغ عددهم 266 جزارا.

وبين المهندس الغبان أن المسالخ استقبلت 4,625 أضحية من الغنم و65 من الإبل، كما استقبلت المطاعم والمطابخ 4,501 أضحية.