اعتماد مركز صحي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مركزا صديقا للطفل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

اعتمدت الصحة مركز صحي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) كمركز صديق للطفل، وذلك بعد اجتيازه للخطوات السبع للمراكز الصحية لخلق بيئة داعمة ومشجعة للرضاعة.

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ويوفر المركز البيئة الداعمة للرضاعة الطبيعية في كاوست بالتنسيق مع الجامعة والنادي الرياضي، والقيام بالزيارات المنزلية للأمهات بعد الولادة مباشرة لتمكين الأم من الرضاعة الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة المستشفيات صديقة الطفل، أطلقت من قبل منظمة الصحة العالمية في 1991م، وذلك ضمن الجهود العالمية لتنفيذ وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية، حيث تهدف المبادرة إلى خلق بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية، وتدريب العاملين ذوي العلاقة على مهارات تقديم المساعدة للأم وتحفيزها على الرضاعة الطبيعية.

وتولي الإدارة العامة للتغذية بـ "الصحة" اهتماما بالغا بالمبادرة من خلال برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، وذلك بمتابعة ورصد وتقييم للمستشفيات في القطاعين العام والخاص، وتقديم الدورات والمحاضرات والاستشارات، حيث تم اعتماد أكثر من 65 مستشفى ومركزا صحيا صديقا للطفل حتى الآن، كما أنه يتم العمل حاليا على تقييم عدد من المراكز والمستشفيات، بالإضافة إلى متابعة ودعم الجهات الراغبة في تطبيق المعايير الخاصة بذلك.