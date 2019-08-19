- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انتهى حادث مروري بسيط، مساء أمس، بفاجعة كبيرة راح ضحيتها أحد أطراف الحادث، وهو معلم بـ "تعليم عسير".
تفصيلاً؛ ذكرت مصادر لـ "الخليج 365"، أن الحادث الذي وقع مغرب أمس بمدينة سلطان بأبها كان عبارة عن تلفيات بسيطة لا تُذكر، مؤكدةً أنه في أثناء إنهاء إجراءات الحادث قام أحد أطراف الحادث بطعن الطرف الآخر "في العقد الخامس" طعنات عدة في الرقبة أدّت إلى وفاته.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني بعد فراره من مسرح الجريمة.
وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أخرى حال ورودها من الجهات المعنية.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 12:45 PM
الجهات الأمنية في أبها ضبطت الجاني بعد فراره من مسرح الجريمة
انتهى حادث مروري بسيط، مساء أمس، بفاجعة كبيرة راح ضحيتها أحد أطراف الحادث، وهو معلم بـ "تعليم عسير".
تفصيلاً؛ ذكرت مصادر لـ "الخليج 365"، أن الحادث الذي وقع مغرب أمس بمدينة سلطان بأبها كان عبارة عن تلفيات بسيطة لا تُذكر، مؤكدةً أنه في أثناء إنهاء إجراءات الحادث قام أحد أطراف الحادث بطعن الطرف الآخر "في العقد الخامس" طعنات عدة في الرقبة أدّت إلى وفاته.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني بعد فراره من مسرح الجريمة.
وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أخرى حال ورودها من الجهات المعنية.
، حادث سير بسيط يتطوّر إلى طعنات بالرقبة وينتهي بفاجعة والضحية معلم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حادث سير بسيط يتطوّر إلى طعنات بالرقبة وينتهي بفاجعة والضحية معلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.