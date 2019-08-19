، عملية عاجلة تنقذ حاجّة إندونيسية بمدينة الملك عبدالله الطبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عانت من نزيف حادّ بالجهاز الهضمي وتَبَيّن وجود دوالٍ نازفة

نجح مركز الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إنقاذ حياة حاجّة إندونيسية ثمانينية من العمر، كانت تعاني من نزيف حادّ بالجهاز الهضمي.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية حالة الحاجّة الإندونيسية، وكانت تعاني من هبوط حادّ في العلامات الحيوية، وأُدخلت على الفور إلى العناية المركزة.

ونظرًا لوضعها غير المستقر؛ فقد تَقَرر وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة وعمل المنظار؛ أظهرت النتائج وجود دوالٍ نازفة مع وجود تخثرات دموية.

وأُدخلت المريضة إلى غرفة العمليات لإيقاف النزيف عن طريق ربط للدوالي؛ حيث استجابت الحالة، وتكللت العملية بالنجاح في وقت قياسي؛ مما أدى إلى استقرار الوضع الصحي للمريضة، وتمت متابعة الحالة حتى خروجها بصحة وعافية.

‎ويعتبر مركز الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة والعناية المركزة بالمدينة الطبية، من المراكز الرائدة لاستقبال مثل هذه الحالات والتعامل معها بكفاءة عالية في ظل وجود كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا.