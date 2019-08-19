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أدّى محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي؛ وجموع المصلين، بعد صلاة ظهر أمس؛ بجامع الرميضة بالمحافظة، صلاة الميت على الشهيد الرقيب علي بن محمد الزهراني؛ أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
وعقب الصلاة نقل محافظ قلوة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعازي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبّله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبها، عبَّرت أسرة الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 11:55 AM
المحافظ نقل تعازي القيادة وأسرته عبّرت عن فخرها باستشهاده في ميادين الشرف
أدّى محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي؛ وجموع المصلين، بعد صلاة ظهر أمس؛ بجامع الرميضة بالمحافظة، صلاة الميت على الشهيد الرقيب علي بن محمد الزهراني؛ أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
وعقب الصلاة نقل محافظ قلوة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعازي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبّله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبها، عبَّرت أسرة الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
، الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "الزهراني" بجامع الرميضة في قلوة ،
المصدر : الخليج 365
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