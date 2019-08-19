“حمل” أحدث عروض كارفور مصر والممتدة حتي يوم 25 أغسطس 2019 | آخر نخفيضات كارفور على السلع...

مازلنا نتابع معكم زوار موقع “عرب نيوز” أخر عروض هايبر كارفور بكل فروعه، حيث يستمر كارفور مصر في الاحتفال بجميع المناسبات الخاصة والعامة، واليوم نستمر معكم في متابعة عروض كارفور المنشورة بعالية يجمع هايبر كارفور مصر، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد من العروض، نتابع معكم زوار موقع كلمة دوت أورج كتالوج كارفور مصر الحديث وكافة عروضه الخاصة بفروعه، والتي من المقرر بدايتها من القترة من 14 وحتي 25 أغسطس، والجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص ينتظرون عروض وتخفيضات Carrerfour ، حيث يقوم هايبر كارفور بتقديم الكثير من التخفيضات والعروض على كافة المنتجات والسلع الخاصه به، ومن خلال الأسطر القادمة سنقوم بإرفاق صور كتالوج Carrerfour الحديث.

عروض كارفور مصر

منتجات غذائية : أرز – صلصلة – كاتشب – خل- قهوة – زيت – سمن – فول – طحينة – مربى – شاي – كورن فيلكس – شيكولاتة – بسكويت – شيبس – مشروبات غازية – عصائر – البان – بيض – اجبان – بانيه – بطاطس – فراخ مجمد – كفتة – برجر – لانشون – هوت دوج – فرنك .

منتجات عناية شخصية ومنزلية : رغوة حلاقة – كريم حلاقة – فوط صحية – حفاضات اطفال – مسحوق غسالات اطباق – مزيل عرق – مبيدات حشرية- بتموس-منظف متعدد الاغراض – سائل اطباق – سائل منظف – منظف تواليت – مزيل بقع – مساحيق غسيل ملابس – معطر جو – صابون – شامبو – معجون اسنان – مزيل عرق – ماكينات حلاقة – كلور – منظف مطابخ – مناديل – ورق فويل .

مستلزمات مصيف : فيست سباحة – كتافات – عوامات اشكال – مركب اكسبلورير بمجدافين ومنفاخ – مرتبة بحر – حمام سباحة – لعبة صيد سمك – غطاء راس سيلكون – جردل بحر – بورد سباحة – نظارات اشكال .

أدوات ومستلزمات منزلية وحدائق : بطاريات – شنط – مشايات – طقم حدائق – مراجيح – شمسية – برجولا ترابيزات – كراسي – وعاء زرع – صندوق قمامة – شواية – فحم طبيعي – اطقم طهي – اطقم صواني – اطقم ثلاجة – اطقم كوبايات – اطقم عصير.

ملابس ومفروشات : مرتبة سرير – فوط بحر – تيشرتات بيبي واولادي – سالوبيتات حريمي – تيشرتات مطبوعة – شورتات رجالي – بنطلونات جبردين.

عروض شجع مصر : مجموعة متنوعة من الشاشات المختلفة الاحجام والمقاسات والماركات – لابتوبات – طابعات – هار ديسك – تابلت – موبايلات – كاميرات .

أجهزة كهربائية : سخانات – تلاجات – بوتجازات – مكواة شعر – ماكينات تشذيب – غلايات مياه – خلاط يدوي – فرن – مروحة – مكنسة كهربائية – ميكروويف .

فروع الهايبر

سيتي سنتر المعادي – كايرو فيستفال سيتي – صن سيتي – الشروق – العبور – داندي – سيتي سنتر اسكندرية – سيتي لايت – عروبة – طنطا.

عروض كارفور اليوم

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عروض كارفور السعودية