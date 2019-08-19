قياس ملف الطالب “المركز الوطني للقياس والتقويم” رابط قياس 1440

نتابع معكم من خلال السطور المقبلة، كيفية فتح ملف في موقع قياس للطالب، حيث يتم الدخول على رابط المركز الوطني للقياس، ومن ثم معرفة قياس ملف الطالب، وبعد التسجيل يتم إستخراج رقم الإشتراك ويتم الإحتفاظ به، وذلك من أجل خوض الإختبارات فيما بعد، وهو يعد رقم سري خاص بالطالب.

موقع قياس يهدف لرفع الكفاءة التعليمية لدى الطلاب، ويساعد الطلاب على فهم المقروء، وحل الإختبارات بشكل عام، ويتساءل البعض عن: ما هو رقم الإشتراك؟ ورقم الإشتراك هو الرقم السري الخاص بالطالب بعد الإنتهاء من عملية التسجيل وفتح ملف جديد عبر الرابط الرسمي قياس

قياس ملف الطالب

يتضمن فتح ملف جديد للطالب في قياس إدخال البيانات الخاصة بها، وذلك بشكل كلي، من الرقم المدني، والمعلومات الدراسية الخاصة بالطالب، سواء جامعية أو بالدراسة الثانوية، ويتم تسجيل الرقم الخاص بالإتصال بالطالب وموقع الويب الخاص به، ومن ثم الرسوم المالية الخاصة بالطالب يتم دفعها فيما بعد، ويتم دفع رسووم الإختبارات كل على حدة، وفقًا لأنواع الإختبارات في المركز الوطني للقياس والتقويم.

رابط المركز الوطني للقياس والتقويم

تابع هذا الرابط، ومن خلاله تستطيع الدخول وفتح ملف الطالب، ويعتبر قياس هو المنصة الشاملة للطلاب في السعودية، والتي تهدف لرفع المستوى التعليمي بهم، وتهدف لرفع الكفاءة الخاصة بالطلاب، والمتابعة الشاملة نقوم بعرضها من وقت للثاني.

تنقسم إختبارات قياس للعديد من الأقسام، منها إختبار القدرات والمحوسبة، والإختبارات الورقية والقدرة المعرفية، والعديد من الإختبارات التي تهدف لرفع المستوى التعليمي لدى الطالب في المملكة العربية السعودية، ونستمر برصد الأخبار التعليمية الخاصة بموقع قياس ملف الطالب.