مصرع 95 تنزانيًّا في أسوأ انفجار بقارة إفريقيا

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لقى 95 شخصًا مصرعهم في انفجار صهريج للوقود في تنزانيا، بعدما تسبب سباق للحصول على الوقود في الانفجار الذي وصف بأنه الأسوأ في قارة إفريقيا.
وقال المتحدّث باسم «المستشفى الوطني» بالعاصمة دار السلام امينيل آليجايشا، إن الانفجار وقع، أمس السبت، في منطقة مسامفو، المجاورة لمدينة موروجور، الواقعة على بعد نحو 200 كلم غرب العاصمة الاقتصادية دار السلام، مضيفًا أن «الانفجار أسفر عن مقتل العشرات على الفور، وإصابة عدد كبير من الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى».
وقد انقلبت شاحنة على أحد الأرصفة، فهرع حشد إلى المكان لمحاولة الحصول على الوقود المتسرب، وحاول أحدهم الاستحواذ على بطارية الشاحنة؛ ما سبب احتكاكًا كهربائيًّا أدى إلى الانفجار. وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات على الفور وإصابة عدد كبير من الأشخاص، الذين نقلوا إلى المستشفى لمعالجة جروح وحروق سبّبها أحد أسوأ حوادث انفجارات صهاريج الوقود في إفريقيا في السنوات الأخيرة.
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